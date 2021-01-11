خبيرة علم الطاقة: نقص المياه وعدم التنفس بشكل صحيح يسببان الخمول

قالت الدكتورة حنان زينال خبيرة علم الطاقة، إن العلاج بالطاقة يكون من خلال إدخال طاقة إيجابية لجسم الإنسان وإخراج أخرى سلبية وهذا يعمل على حرق الدهون بشكل أسرع ويعيد الجسم بناء نفسه يوميا من العشاء إلى الفجر، وسيتم تعديل اتجاه الأوامر من خلال العلاج بالطاقة، كما أن الأمراض هي آثار نفسية لأمراض عديدة والجسم ينبه الإنسان حتى يتحرك لعلاج هذا الأمر فيظهر بكاء أو تغيير لون الشعر أو ألم في مناطق في الجسم.

فكر الشخص هو العلاج.. علم الطاقة عامل مساعد فقط

وأضافت خبيرة علم الطاقة خلال مداخلة عبر «زووم» في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن العلاج عامل مساعد لكن العلاج الأساسي هو فكر الشخص الذي سيبرمج عقله على اتجاهات معينة ستعمل على تجديد الطاقة لديه والتصرف بتفاؤل أكثر وهذا التفاؤل يساعد الشخص على تجاوز كثير من المشاكل.

شرب المياه والتنفس الصحيح

وتابعت: «يجب الاهتمام بالمياه والتنفس والذكر من أجل التواصل مع الله وطلب طاقة من الله من خلال الصلاة والدعاء، والله جعل من الماء كل شيء حي، وأغلب الناس لا تتنفس بشكل صحيح ينشط الدورة الدموية ولا تتناول المياه بمعدلات جيدة بجانب نقص الأكسجين الذي يجعل الفرد خامل وجسمه يؤلمه ويأكل الشخص بنهم وكل هذه الأمور التي تؤرق الإنسان هي نتائج لنقص المياه والأكسجين وتجديد شرب المياه يعمل على تغيير الخلية من الداخل والعلاج بالطاقة يعمل على تغيير الخلية من الخارج مما يدفع الفرد إلى التفاؤل لذلك نجد أن الوضوء يزيل التوتر الذي يتراكم عند الشخص طوال اليوم وهذا ما اكتشفه خبراء الطاقة بعد سنوات من البحث».