القليوبية تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ17 حالة، وبعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 13 إصابة، فيما سجلت مدينة قها صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11959 إصابة بفيروس كورونا.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 874 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 745 حالة، وبنها 3731 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1214 حالات، وغرب شبرا الخيمة 1299 حالة، وشبين القناطر 829 حالة، وطوخ 1513 حالة، وقليوب 798 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 700 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، أجرت إيمان ريان نائب المحافظ اليوم الخميس جولة متابعة للمبادرات الشبابية على مستوى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "covid19" وتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار فى مكافحة انتشار الفيروس تحت بند المشاركة المجتمعية عامل اساسي للتنميه الاجتماعيه والصحية.

حيث بدأت الجولة بزيارة شباب عزبة البرنس بمدينة بنها القائمين على المبادرة الشبابية لمجابهة فيروس كورونا، جاء ذلك بحضور حماده وهدان نائب رئيس مدينة بنها .

وقال جمال صبيح منسق عام المبادرة، أن شباب المبادرة لم يتوان فى تقديم كل الجهد من بلدنا الحبيبة مصر.

يذكر أن أعضاء المبادرة الشبابيه بعزبة البرنس هم جمال البنا، ومحمد حسن، وحازم أبو العلا، ومحمد شوقي، وشحتة إبراهيم، وحسام حسن، وحسن هاشم.

وأشار منسق الحملة، إلى أن أنشطة المبادرة تتضمن تطهير الشوارع وتوفير كمامات وتجهيز أنابيب أكسجين وتوفير مواد كحولية وتوفير علاج للمصابين.

وتوجهت نائب المحافظ إلى زيارة لجنة شباب مكافحة كورونا بقرية دجوي التابعه للوحدة المحليه بطحلة، وتفقدت عينات من الدعم المقدم للمصابين بالجهود الذاتية.

وأشار منسق الحملة إلى تقسيم لجنة شباب مكافحة كورونا إلى أكثر من فريق، حيث يوجد فريق طبي، وآخر للدعم والتواصل، وثالث للتمريض، ورابع للإعلام، وخامس لمتابعة الحالات، وسادس للرش والتعقيم، لافتًا إلى توفير أنابيب أكسجين ومواد كحولية وعلاج وبدل تعقيم وأجهزة قياس أكسجين.

وأكد تقديم الدعم لكل الحالات المصابة، فضلًا عن الاتفاق مع بعض الصيدليات ومعامل الأشعة لتخفيض الأسعار بحيث تكون رمزية.

وعلى هامش الزيارة، قام منسق اللجنة بعرض بعض شكاوى الأهالي على نائب المحافظ خاصه بالمياه واستغلال المساحات الفارغة وتنظيم السوق الأسبوعي للقرية.

وعلى الفور، كلفت «ريان» رئيس الوحدة المحلية بضرورة تنظيم السوق الأسبوعي للقريه والتأكيد على وجود مسافات للتباعد وارتداء الكمامة وتنظيف السوق وتعقيمه فور انتهاءه، لافتة إلى متابعة شكاوى الأهالي وفحصها وصولًا للحل القانوني السليم.

على هامش الزيارة، قامت «ريان» بتلبيه دعوة الأهالي بتفقد محطة تحلية المياه المقامه بالجهود الذاتية، وأبدت إعجابها بالجهود المبذولة من الاهالى لخدمه القرية.