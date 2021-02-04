العناني: مصر لم تتأخر في محاولات استعادة رأس نفرتيتي من الخارج

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنّ مصر لم تتأخر إطلاقا في محاولات استعادة رأس نفرتيتي من الخارج، متابعا: «مفيش جهة في العالم مخاطبنهاش عشان نرجع رأس نفرتيتي».

وأوضح وزير السياحة، خلال إلقائه بيان الوزارة اليوم ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، طريقة خروج رأس نفرتيتي خارج مصر، قائلا: «تمّ تغطيتها حتى لا يعلم أحد أنّها رأس نفرتيتي، وخرجت بطريقة غير أمينة».

ولفت الوزير، إلى أنّ أساتذة القانون الدولي يعلمون الدور الذي قامت به مصر، لاستعادة رأس نفرتيتي.

يذكر أنّ ملاحظات أعضاء مجلس النواب، شهدت المطالبة باستعادة الآثار المهربة للخارج، وفي مقدمتها رأس نفرتيتي من ألمانيا.