طالب أكتوبر يعترف بإقامة علاقة 6 أشهر مع طالبة الثانوي: «كان بالتراضي»

أدلى طالب كلية الحقوق باعترافات تفصيلية، حول واقعة اتهامه بمواقعة طالبة الثانوي فى منطقة 6 أكتوبر، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، وقال فى محضر التحقيق أثناء مثوله أمام محقق النيابة إنه تعرف على الفتاة عبر طريق فيس بوك، وإنه ارتبط بها عاطفيا، وتعددت اللقاءات بينهما، وتطورت إلى علاقة غير شرعية، وعاشرها معاشرة الأزواج على مدار 6 أشهر.

المتهم: فوجئت أنها حامل.. ورفضت أتجوزها

وتابع المتهم فى التحقيقات قائلا: «فضلنا لحد ما فوجئت بتقول ليا إن هي حامل.. وإن لازم أتجوزها.. رفضت.. وبعدين فوجئت بوالدها بيعرض عليا أتجوزها، رفضت.. ومفيش 24 ساعة ولقيت نفسي مقبوض عليا».

النيابة تقرر حبس المتهم.. وعرض الضحية على الطب الشرعي

وعقب الانتهاء من مناقشة المتهم، قررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرضه على قاضي المعارضات، تم تجديد حبسه لمدة 15 يوما، ونسبت إليه التحقيقات تهمة هتك عرض فتاة قاصر.

التحريات تؤكد صحة ارتكاب المتهم للواقعة

وكانت تحريات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة، التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية في الواقعة، وأكدت التحريات صحة ارتكاب المتهم واقعة هتك جارته المجني عليها، بأن أقام معها علاقة محرمة كاملة، لعدة أشهر حتى حملت منه، وبدأ يتهرب منها، وأخبرت أسرتها بما حدث، وأكدت التحريات أن العلاقة المحرمة بين الطرفين كانت بالتراضي.

وتجدر الإشارة، إلى أن القانون ألزم باعتبار الواقعة «هتك عرض»، طالما كان سن الفتاة أقل من 18 سنة، حتى لو كانت العلاقة فيما بينهما بالتراضي.