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محمود مسلم

إحالة أوراق موظف للمفتي بتهمة قتل عمته وسرقة مصوغاتها بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:28 م | الإثنين 15 فبراير 2021
إحالة أوراق "شاب" إلى المفتي بتهمة قتل عمته وسرقة مصوغاتها بالشرقية- أرشيفية

إحالة أوراق "شاب" إلى المفتي بتهمة قتل عمته وسرقة مصوغاتها بالشرقية- أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة مساء أمس، بإحالة أوراق مدير ملعب كرة قدم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه بتهمة قتل عمته وسرقة مصوغاتها الذهبية بمركز القنايات وحددت جلسة 20 مارس للنطق بالحكم.

صدر الحكم في الجلسةالمنعقدةاليوم، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم محمود وأحمد حامد وحسام محمد المكاوي وأمين سر أحمد رمزي .

تعود أحداث القضية رقم ۷۵۱ لسنة ۲۰۱۹ جنايات القنايات المقيدة برقم 3404 لسنة ۲۰۱۹ كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة القنايات بالعثور على جثة «نادية أمين عليوة»، بأحد الأماكن النائية بدائرة القسم مصابة بجرح في الرأس وأنحاء متفرقة من جسدها.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفية ملقاه على الأرض ملطخة بالدماء كما تبين سرقة مصوغاتها الذهبية.

بتكيثف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أمين.ع.أ»، 35 عامًا مدير ملعب كرة قدم وسائق توك توك ومقيم بمدينة القنايات ابن شقيق المجني عليها بهدف سرقتها.

وبينت التحريات أن الجاني استدرجها إلى أحد الأماكن النائية وبحوزته الأداة «قطعة حديدية أعدها سلفا لهذا الغرض»، وما إن ظفر بها حتى انهال على رأسها ضربا ما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها قاصدأ من ذلك إزهاق روحها .

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة وأصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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