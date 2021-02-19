من تيمور السبكي لتامر أمين.. «اللي ياجي على نساء الصعيد ميكسبش»

«اللي ياجي على الصعايدة ميكسبش»، تلك المقولة تثبت حقيقتها يوما بعد الآخر، وأن كل ما يتهكم أو يهين أبناء الصعيد، مصيره معروف حتما، وأن ردود الفعل الغاضبة سواء من الصعايدة أنفسهم أو من أبناء الشعب «سياسين وكتاب وإعلاميين»، ودائما ما تكون رد الفعل من أبناء الصعيد تجاه من يقوم من الإعلاميين بإهانتهم، غاضبة، وأحيانا تصل لحد المقاطقعة لهذا الإعلامي وإدانته في كل وسائل الإعلام المختلفة، وهذا ما يدفع حكومة لاتخاذ الإجراء الرادعة تجاه هؤلاء الإعلاميين، ومن قبل حُكم على صاحب صفحة «زوج مطحون» بالسجن 3 سنوات، واليوم، قرار بالتحقيق ووقف برنامج آخر النهار للإعلامي تامر أمين، الذي إهان من خلاله الصعايدة.

الإعلامي تامر أمين يثير غضب أهل الصعيد

لم تكن تصريحات الإعلامي تامر أمين، التي صرح بها عبر برنامجه التلفزيوني، «بأن الريف والصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والينات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدمات في البيوت»، مما أثار غضب واستياء أهل الصعيد من هذه التصريحات.

الأعلى للإعلام يأمر بالتحقيق

وبعد بلاغات وتحول الموضوع إلى قضية رأي عام، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف بث برنامج الإعلامي تامر أمين، لحين استدعائه والتحقيق معه، يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، مؤكدًا على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

تيمور السبكي يتهم نساء الصعيد بالخيانة

وفي فبراير 2016، أثارت تصريحات المنتج السينمائي تيمور عباس السبكي، أدمن صفحة «يوميات زوج مطحون»، حول ظاهرة الخيانة الزوجية خلال لقائه في برنامج «ممكن» مع الإعلامي خيري رمضان عبر cbc الفضائية، غضبا كبيرا بين أبناء محافظات الصعيد، معتبرينها انتهاكًا لأعراض نسائهم.

واتهم «السبكي» خلال حديثه في البرنامج، نسبة كبيرة من نساء صعيد مصر بتورطهن في الخيانة خلال عمل أزواجهن خارج البلاد، وأن الأزواج يعرفون بهذه الخيانة في ظل انهماكهم في العمل وتورطهم في مشاغل الحياة، مقدمًا إحصائية تزعم أن 30 ٪ من النساء قابلات للانحراف وأن 15 ٪ خائنات بالفعل.

الحكم على مسئول صفحة «زوج مطحون» 3 أشهر

وانهالت عليه عشرات البلاغات من أبناء الصعيد، وحققت معه من قبل النيابة، منها محكمة جنح أول أكتوبر، التي حكمت على المتهم تيمور السبكي «أدمن صفحة يوميات زوج مطحون» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سب وقذف سيدات مصر» 3 سنوات ثم خفف الحكم إلى 3 أشهر.

نواب الصعيد يصعدون

وكان عدد من نواب الصعيد تقدموا ببلاغات، من بينهم، النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، عن تقدمه ببلاغ عاجل لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، كرم جبر، من أجل التحقيق العاجل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في إهانة الإعلامي تامر أمين، عن أهل الصعيد.

وأعلن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لوزارة الدولة للإعلام، بشأن إهانة الإعلامي تامر أمين، للصعايدة والفلاحين، في معرض حديثه عن أسباب ومبررات الزيادة السكانية في مصر، حيث استخدم مصطلحات وألفاظ تسيئ لهم وتهينهم، وهو ما يتنافى مع تحركات وجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الأزمة.

قال محمد طايع، عضو مجلس النواب بدائرة قوص وقفط ونقادة، في رده على تصريحات الإعلامي تامر أمين، عن أهل الصعيد، أن الصعيد خط أحمر، والصعيد برجاله ونسائه كالجبال، لا يهزهم ريح ولا ينال منهم صعاليك الشهرة والتسخيف.

وأضاف أن أهل الصعيد الأوفياء الصابرين، الصامدين، والذين يثبتون على مدار الأزمنة والحقب المتعاقبة، بأنهم حراس أمتنا، وخلفًا لخير سلف، فنحن الذين نشأنا على ضفاف النيل، واكتست بشرتنا بلون الشمس، وتشربت أرواحنا بعظمة الأجداد، ولحظت عيوننا آثار الحضارة الأولى في المعابد، التي تأسست من صخور الصعيد الصلبة، كأهله.

وتابع: لكن عندما يصدر من شخص مسئول وإعلامي معروف، إساءة لأهل الصعيد بقصد أو بدون قصد، فلن نقف مكتوفي الأيدي، لأن تصريحاته هذه تعكس نظرة طبقية طالما رددها عدد من الشخصيات العامة والإعلامية تجاه النواة الصلبة التي حمت مصر على مر العصور، وعانت من التهميش في العصور السابقة ولم تئن أو تشتكِ.