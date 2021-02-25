المشدد 5 سنوات لمتهم بخطف طفل وسرقة «توك توك» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بخطف طفل وسرقة الـ«توك التوك»، الخاص به بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشاريين وليد محمد مهدي وعلاء سمير وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 324 لسنة 2019 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 1712 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق، غلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «محمد.ا.م.ا»، بخطف المجني عليه الطفل «عبد المقصود.م.ع»، 18 عاما، حيث استدرجه بحجة توصيله إلى أحد الأماكن وبمجرد وصولهما اعتدى عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض ما أدى لإصابته بجرح في الرأس وسرق «توك توك»، خاص به بالإكراه ولاذ بالفرار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

كما قررت المحكمة في ذات الجلسة معاقبة متهم بحيازة مواد مخدرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وتعود أحداث القضية رقم 5242 لسنة 2020 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 977 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «إبراهيم.ص.ص»، 45 عاما بتهمة حيازة كمية من الحشيش المخدر بهدف الإتجار، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم بحيازة سلاح ناري بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه في القضية رقم 1772 لسنة 2020 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 317 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق المتهم فيها «مسعد.ع.ح»، 21 عاما عاطل ومقيم مركز الشمول بمركز المنزلة بالدقهلية لحيازته سلاح ناري.