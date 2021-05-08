تعيين 6870 شابا وتحرير 359 محضرا لمنشآت مخالفة بالقاهرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 6870 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 21214 شاباً.

وأشار وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 80 منحة مولود بإجمالي 161 ألف جنيه، و17 منحة زواج بمبلغ 51 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و9 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 18 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 3 عمليات جراحية صغري وكبرى بمبلغ 9 آلاف جنيه ، فضلا عن حالة عجز جزئي لأحد العمال تم صرف 5 آلاف جنيه للعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 254 ألف جنيه لـ 111 حالة.

وأوضح محمد طه مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عما تمّ إنجازه خلال مارس الماضي، أنَّ المديرية تلقت 957 شكوى، منها 194 شكوى تمّ تسويتها ودياً، وتمّ إحالة 214 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 84 شكوى، وإحالة 24 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 437 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار إلى أنَّه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 180 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ80 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1481 شهادة قياس مستوى المهارة، و1448 رخصة مزاولة مهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد فتشت المديرية على 389 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 359 محضرًا لمنشآت مخالفة، كما تمّ بحث 107 شكاوى، وتمّ تسويتها بالكامل ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 270 منشأة، وإعادة التفتيش على 213 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية و67 غلق إداري، كما تم بحث 24 شكوى، وعقد 14 ندوة توعية.