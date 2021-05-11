بـ«1.41 مليار نسمة».. تراجع نمو السكان في الصين إلى أدنى مستوى

تراجع النمو السكاني في الصين خلال 10 سنوات حتى 2020، إلى أدنى مستوى بالسجلات الرسمية منذ الخمسينيات، مما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز الحوافز المقدمة للأسر لإنجاب المزيد وتفادي انخفاض يتعذر تداركه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأظهر التعداد الرسمي للسكان الذي يجرى مرة كل 10 سنوات ونشرت نتائجه اليوم، نمو عدد سكان البر الرئيسي الصيني بنسبة 5.38% إلى 1.41 مليار نسمة.

ولا يشمل الرقم سكان هونج كونج وماكاو وتايوان والأجانب الذين يعيشون في 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية بالبر الرئيسي الصيني، وفقا لما ذكرته وكطالة أنباء«شينخوا» الصينية.

ويتباطأ النمو السكاني في الصين باستمرار منذ تطبيق «سياسة الطفل الواحد» في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

تعداد 2010 سجل زيادة بنسبة 5.84% إلى 1.34 مليار نسمة

وسجل تعداد عام 2010 زيادة بنسبة 5.84% إلى 1.34 مليار نسمة، بينما كانت نسبة الزيادة في خانة العشرات في كل الإحصاءات الستة السابقة له بدءا من عام 1953.

ويعني الرقم الجديد أن الصين أخفقت بفارق ضئيل في تحقيق الهدف الذي أعلنته في عام 2016 بزيادة عدد السكان إلى نحو 1.42 مليار نسمة بحلول عام 2020.

وكانت الصين ألغت في عام 2016 سياسة الطفل الواحد، التي فرضت في الأساس لوقف انفجار سكاني في الماضي، واستبدلتها بطفلين كحد أقصى لكل أسرة.

وتتوقع الصين أن يبلغ منحنى نموها السكاني ذروته في 2027، عندما ستتجاوزها الهند لتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم.

ووفقا لتنبؤات بكين، فإن عدد الصينيين سيبدأ، بعد بلوغ هذه الذروة، بالانخفاض ليصل إلى 1.32 مليار نسمة في عام 2050.