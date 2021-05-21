ناجي إسكندر يكشف عن 4 أعراض جانبية قد تصاحب التطعيم بلقاح كورونا

كشف الدكتور ناجي إسكندر، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، عن الأعراض الجانبية التي من الممكن أن تصاحب عملية التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، موضحا أنها أربعة أعراض شائعة، وتتمثل في إحمرار وألم بسيط أو تورم بمكان حقن اللقاح، وارتفاع في درجة حرارة الجسم ورعشة، إجهاد وصداع وألم في المفاصل، وغثيان وقيء وإحساس عام بأن الشخص ليس في حالة جيدة.

وأضاف «إسكندر»، خلال تقديمه لبرنامجه «سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أنه إلى جانب هذه الأعراض الشائعة، فنادرا ما يحدث تضخم بالغدد الليمفاوية للشخص الذي يتم تطعيمه، مشيرًا إلى أن تلك الأعراض الجانبية قد تحدث لجسم الإنسان بعد التطعيم في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من موعد تلقيه جرعة اللقاح.

وأكد زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، أن هذه الأعراض لا تدوم مع الشخص الذي تم تطعيمه، لأكثر من يومين، موضحًا أن الشخص لو شعر بهذه الأعراض واستمرت معه لأكثر من يومين، فهذا يعني أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أن يتم تطعيمه باللقاحات.

ونبه أن بعض الأعراض الجانبية التي قد تحدث بعد تلقي تطعيم اللقاحات تتداخل بشكل كبير مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ولهذا نصح الأطباء أنه في تلك الحالة عليه أن يرى المدة التي استمرت فيها تلك الأعراض مع الشخص الذي يعاني منها، فإن كانت استمراريتها أكثر من يومين، فهذا يعني أن هذا الشخص أصيب بفيروس كوفيد 19 المسبب لكورونا، قبل أن يكتسب الحماية والمناعة التي تحققها اللقاحات.

وحول ما إذا كان من الممكن أن يلجأ الشخص إلى مسكنات الألم قبل، أن يتم تطعيمه باللقاحات، فنصح بعدم اللجوء إلى ذلك لأن هذه المسكنات قد تمنع فاعلية اللقاحات، مؤكدًا أنه ليس هناك تأكيد على ذالك الأمر، لكنه يفضل عدم اللجوء إلى أي مسكنات، إلا لو شعر بالأعراض الجانبية لعملية التطعيم باللقاحات.