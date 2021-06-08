عضو فريق لإنتاج اللقاحات: سينوفارم الصيني الوحيد الذي يحتاج جرعة ثالثة

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، إن المتعاطين للقاحات ستكون لديهم مناعة قوية لمدة عام على الأقل، لافتا إلى أن القرار الخاص بوضع مصر على قائمة السفر الحمراء بالنسبة لبريطانيا هو الحديث عن وجود سلالة غريبة في مصر في الوقت الذي يقال أن السلالة تايلاندية.

وأضاف «سالمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الاثنين، أن الإصابات في الإمارات والهند كثيرة وكذلك تركيا، لافتا إلى أن بريطانيا تراجع التقارير الخاصة بقوائم الدول كل 3 أسابيع.

وأشار عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، إلى أن الأخبار التي ظهرت لتشير أن الشخص الذي تناول اللقاحات سيموت بعد عامين غير صحيحة.

وأوضح عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، أن لقاح سينوفارم الصيني تمت إضافة جرعة ثالثة به خاصة في الإمارات والبحرين، بعد أن صرحت الشركة بأن المناعة تصل إلى 75%، ولكنها لا تكون متاحة لوقت طويل، لافتا إلى أن باقي اللقاحات لا تحتاج حتى الآن لوجود جرعة ثلاثة.