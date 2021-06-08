نانسي طومان بطلة العالم للجمباز: سعيدة بالفوز على أبطال أوروبا

قالت نانسي طومان، الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للجمباز، إنها حققت فوزها في اليوم الأول، واستطاعت أن تحافظ عليه، مما جعلها بطلة العالم هذا العام، لافتة إلى أنها تتمرن لفترات طويلة ولديها خبرة بعد المشاركة في أكثر من بطولة.

وأضافت «طومان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن المنافسين لها في هذه البطولة كانوا من قبل أبطال أوروبا، لافتة إلى أنها تتمنى المشاركة في بطولات أخرى والحصول على عدد أكبر من الميداليات خاصة في بطولات كأس العالم.

وتابعت الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للجمباز: «مفيش حاجة مضمونة في الجمباز بس التدريب الكتير واتباع تعليمات الكابتن والتوفيق، بيخلي الواحد ياخد ميداليات ويحقق بطولات، عشان يشرف بلاده وسط أبطال من دول مختلفة، لأن كله بيكون جاي عاوز يفوز بميدالية ذهبية عشان يرجع يفرح بلاده كلها لأنه رفع اسمها».

وحصلت اللاعبة المصرية نانسي طومان، على الميدالية الذهبية في الوقت الذي حصلت اللاعب المجرية بيانكا شيرمان، على الميدالية الفضية، وكذلك حصلت مواطنتها ماريا باكسكاي، على الميدالية البرونزية.

واستطاعت اللاعبة المصرية الحصول على 13.32 نقطة، لتفوز بالمركز الأول، بعد أداء أشاد به الجميع في البطولة المقامة في الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بحضور 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة مختلفة.