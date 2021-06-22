أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيجرى الإعلان عن مجموع دخول مدارس الصنايع 2021، خلال أيام، موضحًا أن المديرية تعمل حاليًا على التنسيق الكامل مع المحافظة والإدارات التعليمية للوقوف على الكثافة الطلابية في كل مدرسة، تمهيداً لإعلان التنسيق بعد اعتماده من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأشار«المصدر» إلى أن نسبة إقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي على التظلمات متوسطة، موضحًا أنه جرى التأكيد على جميع المعلمين بضرورة مراعاة الدقة في مراجعة أوراق الإجابات المقدم عنها التظلم، لافتًا إلى أن إدارة السيدة زينب التعليمية جاءت في مقدمة الإدارات التعليمية الحاصلة على أعلى درجات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

مجموع دخول مدارس الصنايع 2021

وأضاف«المصدر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجموع دخول مدارس الصنايع 2021، سيراعي الظروف التي مرت بها الأسر المصرية والطلاب بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن معيار قبول الطلاب يتوقف على درجاتهم في الفصل الدراسي الثاني فقط.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من المدارس المتاحة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وأبرزها مدارس الصنايع، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أنه سيجرى التقديم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أول شهر يوليو المقبل.

مجموع دخول مدارس الصنايع 2021: يعتمد على درجات الفصل الدراسي الثاني

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيًا وورقيًا وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيتم عقد الامتحانات في شهر يوليو المقبل، بجداول مختلفة لطلاب الشعبة الأدبية عن طلاب الشعبة العلمية، مشيرة إلى أنه يجب على الطلاب اتباع كافة التعليمات التي تم الإعلان عنها بشأن الامتحانات.