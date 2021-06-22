مدير مشروع «داون تاون»: 90% من وحدات المرحلة الأولى حجزت

قال المهندس محمد سعد، المدير العام التنفيذي لمشروع «داون تاون»، إن المشروع عبارة عن كومباوند، مقام على مساحة 40 فدانًا، يتكون من 40 عمارة، بإجمالي عدد وحدات سكنية 1320 وحدة سكنية، من طراز الإسكان فوق المستوى المتميز، موضحا: «يعني فوق السوبر لوكس، والتشطيب في الوحدات على مستوى عال، والكومباوند سكني ترفيهي وتجاري، ويوجد به جراجات مساحتها حوالي 260 ألف متر مربع، وتسع حوالي 4 آلاف سيارة».

وأضاف «سعد»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، في تغطية خاصة من مدينة العملين الجديدة، ضمن سلسلة حلقات يقدمها البرنامج عن إنجازات الجمهورية الجديدة، أن هناك منطقة تجارية مساحتها حوالي 70 ألف متر مسطح، ويوجد بها جميع احتياجات السكان، لكي لا يضطروا للخروج من «الكومباوند».

وتابع المدير العام التنفيذي لمشروع «داون تاون»، أن الكومباوند به منطقة شرقية، وأخرى غربية، يوجد بينهما «بلازا» تربطهما، لتتيح للسكان الحركة والتنزه، مشددًا على أنهم بدأوا في المرحلة الثانية نظرًا للإقبال الكبير على هذا المشروع، لأن 90% من الوحدات محجوزة حاليًا.

وشدد على أن مالك الوحدة، إذا كان يرغب في الحصول عليها حاليًا يمكنه استلامها فورا، لأنهم انتهوا من كل التجهيزات ويتبقى فقط جزء بسيط من الدهانات، مشيرا إلى أنهم بدأوا في هذا المشروع منذ عامين فقط.

أما عن المشروعات الكثيرة التي تُبنى في مصر حاليا، فقال: «دي دولة بتتبني من جديد، وأنا أدعوا لقيادات البلد، وأقول لهم ربنا يباركلكم على المجهود اللي بتعملوه».