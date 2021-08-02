عاجل.. واشنطن تستعد للإعلان عن برنامج لجوء جديد للمتعاونين الأفغان

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن برنامج لجوء جديد للمتعاونين الأفغان، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، قالت في يوليو الماضي، إن قاعدة «فورت لي» جنوب واشنطن، ستستضيف نحو 700 مترجم ومساعدين آخرين للجيش الأمريكي مع أفراد عائلاتهم، أي نحو 2500 شخص، باتت دراسة ملفاتهم في مراحل متقدمة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في أبريل الماضي أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، فيما قال الرئيس جو بايدن، إن مهمة بلاده في أفغانستان ستنتهي آخر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لن يضحي بجيل آخر من الأمريكيين في حرب لا يمكن الانتصار فيها.