تفاصيل خطة تدريب العاملين بالمحليات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن الخطة التدريبية لمركز التدريب بسقارة للعام التدريبي 2021- 2022 في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية، ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على اعتماد تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام الجديد، متضمنة 122 دورة يستفيد منها حوالي 5801 متدرب من مختلف المحافظات، وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبيا على مدار 11 شهرا.

تلبية احتياجات المحافظات

وقالت الوزارة إنه للتقديم على الدورات التدريبية، يرجى مراجعة مسؤولي التدريب بإدارات الموارد البشرية بالديوان العام لكل محافظة وبالوحدات المحلية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الخطة التدريبية، جاءت بناء على لقاءات مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء، لتلبية احتياجات المحافظات، علاوة على أن خطة هذا العام تحتوي على 32 دورة تدريبية، تنفذ لأول مرة، فضلا عن إضافة ملفات جديدة لدورات سيتم تنفيذها، كما سيتم تدريب 140 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة أسبوعين، للاستفادة بهم كمدربين فيما بعد، للدورات التي سيتم تخصصهم فيها، سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

إعلان خطة التدريب بالمحافظات

ووجه شعراوي، المحافظات بإعلان الخطة التدريبية، وشروطها العامة، وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة، حتى مستوى القرية مع إتاحتها على البوابة الإلكترونية لكل محافظة والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماع «فيس بوك» في استهداف جميع الدرجات الوظيفية والإدارية بالمحافظات، بداية من رئيس مركز وحي ومدينة، وصولاً إلى رئيس الوحدة المحلية القروية، وجميع الإدارات والقطاعات المستهدفة، وذلك في إطار رفع الكفاءة وتطوير مهارات العاملين بالمحليات ورفع قدراتهم الوظيفية والشخصية وإعداد صف قيادي ثانٍ في المحليات، تماشيا مع توجيهات الدولة وتنفيذا لإستراتيجية مصر 2030.