مصدر حكومي: لا صحة لإجازة بمناسبة يوم عاشوراء

يوافق اليوم الأربعاء 18 من أغسطس 2021، يوم العاشر من شهر المحرم، وهو اليوم المعروف بيوم «عاشوراء» وظن البعض أن الحكومة قد أعطت هذا اليوم عطلة رسمية، لكن المتعارف عليه، أنه يوم عمل عادي ولا تتخذ فيه الحكومة أي قرارات بشأن اعتباره يوم عطلة لمناسبة رسمية.

يوم عاشوراء لا يدخل ضمن إجازات الدولة بسبب المناسبات الدينية

وقال مصدر حكومي، إن يوم «عاشوراء» العاشر من شهر المحرم هجريا، لم يتم اعتماده من قبل يوم إجازة أو عطلة رسمية، ولا يدخل ضمن المناسبات الدينية التي تتخذ سنويا الدولة بشأنها قرارات الإجازة الرسمية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ما أشيع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم عاشورء الأربعاء 18 أغسطس، إجازة رسمية، عار تماما من الصحة.

أعياد الفطر والأضحى والميلاد إجازات رسمية بأجر

وأوضح المصدر أن الأيام التي يحصل عليها المصريون على عطلات رسمية بأجر بسبب مناسبات دينية إسلامية خلال العام الميلادي، هي أيام العيدين الفطر والأضحى، ووقفة عرفات، والمولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية، والعطلات الرسمية بسبب مناسبات دينية مسيحية ومنها يوم رأس السنة الميلادية «أعياد الميلاد» 7 يناير، ويوم إجازة عيد القيامة.

جدير بالذكر أن عدد الإجازات التي حصل عليها المصريون خلال عام 2021، منها الدينية ومنها الوطنية، وبلغ عددها 12 إجازة، هي الخميس 7 يناير، عيد الميلاد المجيد، ويوم ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، و25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء ويوم الأول من مايو بمناسبة عيد العمال و12 مايو بمناسبة عيد شم النسيم، وإجازة عيد الفطر المبارك من 12 مايو إلى 16 مايو، ويوم الخميس الأول من يوليو بمناسبة ثورة 30 يونيو وإجازة عيد الأضحى المبارك، من السبت 17 يوليو إلى السبت 24 يوليو، وإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، الخميس 12 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية، والأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة، والإثنين 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.