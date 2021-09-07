الوزير: 87 رصيفا بميناء الإسكندرية الكبير بعد انتهاء أعمال التطوير

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بانتهاء تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس في عام 2024، سيحتوي ميناء الإسكندرية الكبير على 87 رصيفا بأطوال 25 كم، وأعماق من 8.5 إلى 20 مترا.

وأوضح الوزير، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيجري تدشين مجرى ملاحي من ترعة النوبارية إلى ميناء الإسكندرية، ومصرف المكس الجاري تطهيره وتطويره بالتنسيق مع وزارة الري، حتى تخدم كل أنواع وسائل النقل النهري والسككي والبري كل مكونات ميناء الإسكندرية.

إنشاء وتطوير 3 محاور مرورية حرة لزيادة معدلات التداول في ميناء الإسكندرية

واستعرض وزير النقل، محاور النقل متعدد الوسائط لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، فبالنسبة لتطوير منظومة النقل البري جرى إنشاء وتطوير 3 محاور مرورية حرة للربط مع محور التعمير مرتبطة بساحات للدخول والخروج، ومزودة بأجهزة الفحص والتأمين، لزيادة معدلات التداول في الميناء، والقضاء على التكدس المروري.

تنفيذ محور الدخيلة بنسبة 100% بطول 4.5 كم وبتكلفة 816 مليون جنيه

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ محور الدخيلة بنسبة 100% بطول 4.5 كم بتكلفة 816 مليون جنيه، أما محور 27 فقد جرى الانتهاء من تنفيذه بطول 4.2 كم، بتكلفة قدرها 450 مليون جنيه، أما محور 54 فقد جرى الانتهاء من تنفيذه بطول 2.2 كم بتكلفة تقديرية بلغت 905 ملايين جنيه، وجرى ربطه بشارع المكس، ليخدم كافة التحركات الأخرى، بخلاف التحركات المتجهة إلى الميناء.

ربط خط القطار الكهربائي السريع بميناء الإسكندرية

وتابع وزير النقل: «أما بالنسبة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية، تجري إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية داخل الميناء وربطها بجميع الأرصفة والمحطات داخل الميناء للربط مع خط القطار الكهربائي السريع وتجديد طبقا للمعايير الهندسية العالمية.

تطوير المجرى الملاحي لترعة النوبارية

واستعرض كامل الوزير، تطوير منظومة النقل النهري، فقد جرى تطوير هويس المالح لمرور جميع أنواع العائمات وتطوير المجرى الملاحي لترعة النوبارية لربطها بالميناء النهري والمنطقة اللوجستية بحوض المتراس ونهر النيل.

كما استعرض وزير النقل أيضًا، إنشاء المناطق اللوجستية ومراكز توزيع البضائع مع ربطها بشكل مباشر بالميناء بشبكة متكاملة متعددة الوسائط سواء نقل بري أو سككي أو نهري لزيادة حركة التداول في الميناء وتوفير فرص لإنشاء أنشطة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن المنطقة اللوجستية الأولى بمساحة 273 فدان بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه بحوض المتراس، أما المنطقة اللوجستية الثانية فمساحتها تبلغ 12 فدانا بنجعي إسو والألومونيوم.

تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي ليصل إلى 8 حارات لكل اتجاه

وأكد وزير النقل، أنه لتنفيذ محورالإسكندرية- السخنة جاري تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي ليصل إلى 8 حارات لكل اتجاه وتطوير خط السكك الحديدية بشتيل- الاتحاد- القباري- الإسكندرية بطول 227 كم وإنشاء وصلة المناشي- 6 أكتوبر بطول 50 كم، وإنشاء المياء الجاف بالسادس من أكتوبر وخط القطار الكهربائي السريع «السخنة- اسكندرية- مطروح» وأخيرا تطوير ميناء السخنة بإضافة 12 كم أرصفة بعمق 18 مترا وبساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع وشبكة نقل داخلية تشمل 14 كم طرق و10 كم سكك حديدية.