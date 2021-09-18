بدران: مبادرة «معا نطمئن..سجل الآن» تقلل استنزاف القوى البشرية الصحية

أشاد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بمبادرة وزارة الصحة والسكان «معا نطمئن.. سجل الآن» لنشر الوعي بضرورة الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا أن تلك الحملة حضارية جدًا ورائعة تهدف لزيادة الوعي للمواطنين بأهمية التطعيم لحماية الأسرة والمجتمع بشكل عام، وحماية كل شخص من الإصابة بفيروس كورونا أو مضاعفات الفيروس حال الإصابة.

يجب تلقيح 40% من الشعب المصري ضد كورونا بنهاية 2021

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه من المهم المشاركة في هذه الحملة فضلًا عن تشجيع المواطنين الآخرين على التطعيم، حتى نصل على الأقل لتلقيح 40% من الشعب المصري بنهاية العام، فالتطعيمات لا تحمي فقط من مضاعفات كورونا، وتقلل من دخول المستشفيات والحماية من تحول العدوى لمرض عضال أو شديد أو حرج، أو الدخول للعناية المركزة، بل تقلل أيضًا الضغط على المستشفيات واستنزاف القوى البشرية الصحية.

سلالة دلتا أصبحت مهيمنة على العالم.. 170 دولة تُعاني منها

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه كلما زادت معدلات الانتشار والعدوى في المجتمع نفاجأ بسلالات جديدة خطرة مثل الدلتا، عندما زادت الإصابات في أمريكا والهند، « لما انتشرت كورونا في الهند كان فيه غياب للوعي بشكل تام، واستخدام خاطئ لبعض الأدوية أدى ذلك لنشأة سلالة جديدة أصبحت مهيمنه على العالم أجمع، وهناك 170 دولة تعاني من هذه السلالة وهي سلالة دلتا، فكلما زادت معدلات انتشار الفيروس ستكون هناك سلالة تهدد البشرية»

بدران يكشف عن الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن حملة «معًا نطمئن .. سجل الآن» ستقلل من معدلات الانتشار وتكبح جماح أي احتمال لسلالة جديدة تظهر في المستقبل، إذ أن التطعيم يؤدي إلى قلة انتشار العدوى خاصة في الفئات المعرضة للخطر مثل المسنين وذوي الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، فبعض الفئات لن تستطيع وضع الكمامة طوال الوقت، وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي إعاقة ذهنية قد لا يتفهمون ضرورة ارتداء الكمامة، لذلك من الضروري الاهتمام بالتطعيم الجماعي للحفاظ على تلك الفئات.

إسرائيل وأمريكا دفعوا الثمن غاليا بسبب عدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية

وتابع: « لما نرفع المناعة المجتمعية هيخلينا نقدر نحول كورونا لفيروس موسمي أو متوطن، زي نزلات البرد العادية أو الانفلونزا وبالتالي مش هيتعطل الاقتصاد تاني، ومنوصلش لتعطيل الدراسة»، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانتا أكثر دول العالم في التطعيم، لكن الأفراد هناك أصيبوا بنوع من الغرور وتخلوا عن الإجراءات الاحترازية وانطلقوا للحفلات والمصايف، ولم يكن هناك اهتمام بالتدابير الوقائية، وفي النهاية دفعوا الثمن غاليا.