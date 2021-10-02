قطار يدهس شابا ويحول جثته لإشلاء في محطة رمسيس

دهس قطار في محطة رمسيس شابا، اليوم السبت، وحوّل جثته لإشلاء، أثناء صعوده القطار، حيث اختل توازنه أثناء محاولته الصعود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

مصرع شاب تحت عجلات قطار

وتلقت نقطة شرطة السكة الحديد برمسيس، بلاغا بمصرع شاب دهسا، أسفل عجلات القطار برمسيس، وبالانتقال تبين العثور على أشلاء خاصة بجثة شاب أسفل القطار، وباستخراجها تبين أن الشاب يحمل كافة المستندات التي تدل علي هويته، وتبين أنه يُدعى «م.ح.م» 20 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وإخطار أسرته والتي تعرفت عليه بعد معاينتها داخل المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.