بدء التشغيل التجريبي لمحطتي مياه في قريتين بقنا ضمن «حياة كريمة» 

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لمحطتي مياه بقريتي «الزهنات» و«أبو دياب غرب»، التابعتين لمركز دشنا، بطاقة إجمالية تصل إلى 120 لترا / ثانية، وتكلفة مالية إجمالية بلغت 16 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ورافق المحافظ في الافتتاح كل من المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائبة سناء حساني عضو مجلس النواب، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

16 مليون جنيه تكلفة إنشاء المحطتين

وأعطى محافظ قنا إشارة البدء التجريبي لمحطة مياه «الزهنات» التابعة لمركز دشنا، وذلك بعد رفع طاقتها الإنتاجية من 30 لترا/ ثانية إلى 60 لترا/ ثانية، بتكلفة مالية بلغت 5 ملايين جنيه، لخدمة أهالي قريتي السمطا والزهنات والنجوع التابعة لهما، كما أطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه أبو دياب النقالي بطاقة 60 لترا/ ثانية بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه لخدمة أهالي أبو دياب شرق وأبو دياب غرب.

وأوضح محافظ قنا، أن العمل لا يتوقف لإنجاز المشروعات الخدمية القومية التى تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير وجه الحياة فى قرى محافظة قنا.

حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه

وأضاف الداودي أن نهاية عام 2021 شهد افتتاح العديد من المشروعات القومية داخل محافظة قنا، ومع مُستهل العام الجديد 2022 سيتم تشغيل 4 محطات مياه بهدف القضاء على مشكلات ضعف المياه وانقطاعها لاسيما فى شهور الصيف، ما يؤكد أن الدولة لا تألوا جهدا في توفير كل احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات الأربع يأتي ضمن خطة المحافظة بإنشاء محطات مياه شرب جديدة، ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.