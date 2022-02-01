‏الحبس سنة للمعلمة المتهمة بالتنمر على طالب و6 أشهر للأم بسبب السب والقذف

قضت محكمة جنح شبرا، بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه للمدرسة المتهمة بالتنمر على طالب في مدرسة بشرا، والحبس 6 أشهر لأم الطفل المجني عليه بتهمة السب والقذف وكفالة ألف جنية.

دفاع الطفل: الاستئناف على الحكم الصادر ضد الأم

وقالت هبة مصطفى دفاع الطفل، إنّها قررت الاستئناف على الحكم الصادر ضد الأم.

كانت قد أحيلت مُعلمة بإحدى المدارس في منطقة شبرا بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات، قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، وذلك في أثناء انعقاد حصة مدرسية.

بلاغ من والد الطفل

وتلقت جهات التحقيق، تلقت بلاغًا من والد الطفل، بتنمر المتهمة عليه؛ بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت، ونبذته، وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه إلى مديرة المدرسة.

وسألت النيابة العامة، الطفل المجني عليه، ووالديه، و3 طلاب من زملائه، فأكّدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة؛ أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجني عليه؛ لحضوره الدرس متأخرًا، فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتوجيهه إلى مديرة المدرسة.‏