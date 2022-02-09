القصة الكاملة لحقيقة عودة «شيرين وحسام حبيب» بعد شهرين من الانفصال

تصدّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عمليات البحث على محرك «جوجل»، بعد اقتران اسمها مجددًا بزوجها الفنان حسام حبيب، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عودتهما سويًا من جديد، بعد شهرين من الانفصال.

شيرين تنفي عودتها لـ«حسام حبيب»

وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، حسمت من خلاله الجدل حول حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب، وقالت «شيرين» خلال البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تُحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».

وأضافت أنها هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وأهابت بجمهورها العزيز عدم الالتفات للشائعات، مشيرة إلى أنّ همّها الحالي هو إسعاد الجمهور بالجديد من الأغاني.

حقيقة رجوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان منظم الحفلات يوسف دندش، الذي نظم لشيرين حفلها الغنائي الأخير في دولة الإمارات، كشف لـ«الوطن»، عن عودتها لزوجها حسام حبيب، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، ووجَّه دندش التهنئة لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب

وأعلنت شيرين عبد الوهاب انفصالها رسميا عن حسام حبيب مطلع شهر ديسمبر الماضي، وذكرت الفنانة في بيان عنها الانفصال عن «حبيب»، بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأهابت النجمة شيرين عبد الوهاب في بيانها بجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما يُنشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات، الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أنّ الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.