«هزار ثقيل» بين طفلين ينتهى بمصرع أحدهما محترقاً بالدقهلية

لقى طفل مصرعه محترقاً في محافظة الدقهلية، قبل قليل، عندما دخل في وصلة «هزار» مع طفل ٱخر، قام بسكب البنزين على ملابسه وأشعل النار فيه، مما تسبب في إحداث إصابات خطيرة أدت إلى وفاته متأثراً بحروقه، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

بلاغ بإصابة طفل بحروق في المنزلة

تلقى مأمور قسم شرطة المنزلة بلاغاً بإصابة طفل بحروق متفرقة بالجسم، نتيجة اشتعال النيران فيه أثناء جلوسه على أحد المقاهي مع طفل صديقه، واتهام الأهالي صديقه بإشعال النيران فيه.

تحويل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي

انتقل ضباط مباحث المنزلة إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة طفل يُدعى «كريم هاني محيي الدين محمد»، 14 سنة، طالب، مقيم بمدينة المنزلة، وجرى نقله إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى لخطورة حالته، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

اتهم شهود عيان صديق الطفل المصاب، يُدعى «محمد ع.»، 16 سنة، ميكانيكي، بالتسبب في إصابته، وذلك بعد أن قام بسكب مادة سريعة الاشتعال عليه «بنزين»، وإشعال النيران فيه، دون قصد منه.

وتبلغ فى وقت لاحق بوفاة الطفل المصاب متأثراً بإصابته، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

المتهم يعترف بسكب البنزين على المجني عليه بالخطأ

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمناقشته، في محضر الشرطة، أكد أنه كان يحمل جركن «بنزين»، وجلس مع صديقه المجني عليه على المقهى، لتناول كوبين من الشاي، وكانا يهزران سوياً ويضحكان، فسكب «البنزين» على ملابسه بالخطأ.

وأضاف المتهم، في أقواله، أنه أشعل «ولاعة» وهدد صديقه بها، على سبيل الهزار، وظلا يضحكان ويتدافعان، حتى فوجئ بامتداد النيران إلى ملابس المجني عليه، وحاول إطفائه ولكنه فشل، وتدخل رواد المقهى ونقلوه للمستشفى، وعلم بوفاته متأثراً بالحروق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.