حقيقة تعطيل الدراسة بالقليوبية وتحذيرات للمواطنين من سوء الطقس

كشفت محافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس غداً الأحد، والمتوقع أن يشهد رياح شديدة وهبوب رياح «الخماسين»، حيث لم يصدر قرار بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظة، مع تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالتشديد على انتظام الدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وضمان سلامتهم.

طقس القليوبية غداً الأحد

ونشرت صفحة محافظة القليوبية الرسمية منشوراً على «فيسبوك»، حول حالة الطقس في القليوبية غداً، جاء فيه: «غداً القليوبية تشهد نشاط رياح جنوبية غربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة، وتصل سرعتها الى 40-50 كم/ ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة لتكون العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية».

تحذيرات للمواطنين من سوء الطقس

وأعلنت المحافظة عدداً من التحذيرات لمواطني القليوبية، للتعامل مع أحوال الطقس والرياح المتوقعة غداً منها:

- السير بعيداً عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء بالمنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييفات لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- يجب القيادة بحذر على الطرق، خاصةً السريعة، لانخفاض مستوى الرؤية.

طوارئ في القليوبية لمواجهة تقلبات الطقس

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء، مع انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيء، وتأهب جميع الأطقم والمعدات، والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر، وتواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ بسبب حالة الطقس.