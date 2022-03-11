اليوم.. نهاية رحلات قطارات «المناشي- إيتاى البارود» في «بشتيل المحطة»

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها رسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بداية من اليوم الجمعة سوف تصبح «بشتيل المحطة»، محطة نهائية لخط «المناشي / إيتاى البارود»، بصفة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال تجديد وتطوير السكة، بالإضافة إلى الإنشاءات الخاصة بمحطة بشتيل الجديدة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل صدور قرار باعتبار محطة «بشتيل المحطة»، نهائية بداية من اليوم على خط «المناشي - إيتاي البارود».

تفاصيل قرار السكة الحديد بشأن محطة بشتيل المحطة

1 - هي محطة نهائية وقيام لكافة القطارات على خط المناشي - إيتاي البارود.

2 - يبدأ تنفيذ القرار بشكل مؤقت بداية من اليوم الجمعة.

3 - القرار مؤقت حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من محطة بشتيل الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً وتشمل الأعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة، بالإضافة إلى الإنشاءات المصاحبة لها.

4 - تتضمن الإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة مسار خط المناشي.

5 - يتم إنشاء محطة بشتيل الجديدة من خلال شكل نموذجي وعلى الطراز الفرعوني ومن المقرر الانتهاء بالكامل منها قبل نهاية العام الجاري.

6 - وفرت هيئة السكة الحديد بالتنسيق مع محافظة الجيزة العديد من وسائل النقل البديلة سواء أتوبيسات أو سيارات ميكروباص من أجل نقل كافة الركاب من محطة «بشتيل المحطة» إلى محطة «رمسيس» والعكس.

7 - تم رفع كفاءة محطة «بشتيل المحطة»، بالإضافة إلى تطوير جميع مرافقها سواء الأرصفة أو دورات المياه أو الاستراحات حتى تصبح المحطة جاهزة تماما من أجل استقبال كافة الركاب.

وفي السياق ذاته، كانت هيئة السكة الحديد أكدت تطبيق مختلف التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تسهيل حركات تنقل المواطنين الذي يستقلون قطارات السكة الحديد على مختلف الخطوط.