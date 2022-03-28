طايع: التقاط ونشر الـ«اسكرين شوت» خيانة أمانة وإشاعة للفاحشة

أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من أساسيات الحياة اليومية، خاصة مع التطورات الرقمية الكبيرة التي طرأت على العالم، ومع هذا التوسع في استخدام التكنولوجية و«السوشيال ميديا»، بدأ انتشار بعض التصرفات والعادات الجديدة على سلوك المواطنين، ومن أبرز هذه التصرفات التقاط صورة للشاشة من المحادثات، ونشرها أو مشاركتها مع أشخاص آخرين، والتي تعد خيانة للأمانة.

كلما كان الضرر أكبر يكون الجرم أكبر

وأوضح الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف السابق، في فيديو سابق له أن أخذ لقطة شاشة، والتي يلقي عليها الشباب لفظ «سكرين شوت»، بات تصرفا من التصرفات الاعتيادية على الشباب دون علمهم بأبعادها: «التقاط صورة للشاشة من المحادثات ومشاركتها مع الآخرين دون علم من تحدثه من الأمور المكروهة في الشريعة الإسلامية، وتعد خيانة للأمانة»، وأوضح أن بعض الناس يستعملون تلك اللقطات في تزييف المحادثات وفبركتها، والذي بدوره يعد خداعا للرأي العام، وأضاف قائلا: « كلما كان الضرر أكبر يكون الجرم والوزر أكبر والعذاب يشتد».

إشاعة للفاحشة

وأكد رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف السابق أن الأمر لا يقتصر فقط خيانة الأمانة، وإنما هذا التصرف أيضا يعد إشاعة للفاحشة، إذا تم استخدام هذه الصور في أمور غير أخلاقية، كالابتزاز الإلكتروني على سبيل المثال، كما إوضح أن إشاعة الفاحشة هي انتشار لاختراق الخصوصيات وانتشار الفوضى.

وقال «طايع» لكل من يحب هذا التصرف: «لا تتمنى أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بينهم، أتحب أن تكون في مكان هذا.. أتحب أن يتلقط لك صورة أو يسجل لك مكالمة هاتفك ثم تروج على غير مما تحب؟»