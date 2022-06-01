تقديم الصف الأول الابتدائي.. تعرف على الضوابط والشروط

يبدأ أولياء الأمور اليوم تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم إمكانبة التقديم الكترونيًا للأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة والقومية ولمدة شهر

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تقديم الصف الأول الابتدائي وفق لبيانات وزارة التربية والتعليم المصرية، في السطور التالية..

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإنه تم تخصيص خدمة لأولياء الأمور لتقديم لأطفالهم الصف الأول الابتدائي، من خلال أحد المواقع الرسمية للوزارة وهي بوابة مركز المعلومات، ويمكن الدخول إلى الرابط بشكل مباشر من هنــا.

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي

ويمكن للآباء والأمهات التقديم لأطفالها للصف الأول الابتدائي خلال الفترة ما بين الأول من يونيو الجاري، وحتى الـ 30 من نفس الشهر، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم جاءت شروط التقديم للأطفال في الصف الأول والتي جاءت كالآتي:

- لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات وألا يزيد عن 9 سنوات

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 6/ 7/ 1989م، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني.

ويمكن لأولياء الأمور عقب الإعلان عن نتائج القبول في المدارس، التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) وبعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.