«أزهرية كفر الشيخ» تنعى طالبة توفيت فجأة قبل أداء امتحانات الثانوية

شيّع أهالي قرية «الزعفران»، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، جثمان فتاة تُدعى «شيماء محمد عبدالهادي»، طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، في معهد الحامول الثانوي الأزهري للفتيات، بعدما توفيت بشكل مفاجئ فجر اليوم الاثنين، متأثرة بأزمة قلبية حادة.

أزهر كفر الشيخ ينعي الطالبة

ونعى الدكتور عبدالناصر شهاوي، مدير منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالبة «شيماء محمد عبدالهادي»، المقيمة بقرية «الزعفران»، مركز الحامول بكفر الشيخ، راجياً أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته.

وقال «شهاوي»، في بيان صدر عن المنطقة الأزهرية، إنه تم إبلاغه بوفاة الطالبة، وتبين أنه أثناء قيام أسرتها بإيقاظها، صباح اليوم الاثنين، لأداء الامتحانات، لم تستيقظ، وتم نقلها إلى مستشفى الحامول المركزي، وبالكشف الطبي عليها، تبين وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

الفقيدة طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري

وجاء في بيان الأزهر: «بمزيد من الحزن والأسى، تنعي كافة القيادات والعاملين بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بقيادة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وفاة الطالبة شيماء محمد عبدالهادى الصعيدي، المقيمة بقرية الزعفران».

وتابع بيان منطقة كفر الشيخ الأزهرية أن الفقيدة طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، في معهد فتيات الحامول الثانوي بالقسم العلمي، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.