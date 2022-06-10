حقيقة وفاة الفنانة التركية توبا قبل عيد ميلادها الـ40.. «ردت بصورة»

يبحث الجمهور عن حقيقة وفاة الفنانة التركية توبا بويوكستون، وتصدر اسمها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لمعرفة صحة هذه الشائعات التي طالتها في الأيام الأخيرة، بالرغم من تفاعلها منذ نحو يومين ونشرها صورة حديثة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

حقيقة وفاة الفنانة التركية توبا تتصدر محركات البحث

وفي الوقت الذي يبحث فيه الجمهور عن حقيقة وفاة الفنانة التركية توبا بويوكستون، تجاهلت الفنانة هذه الشائعات، ولم تصدر أي بيان بنفي الأمر برمته، واكتفت بنشر صور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

توبا بويوكستون من أشهر نجمات تركيا

وتعد الفنانة توبا بويوكستون، من أشهر نجمات المسلسلات التركية، واشتهرت بشخصية لميس في الوطن العربي سنوات الضياع، كما قدمت عدد من الأعمال الفنية الناجحة منها بائعة الورد، جسور والجميلة، عاصي، سلطان مقامي، بيني وبينك، ابنة السفير.

كما أثارت حالة من الجدل خلال ظهورها في مسلسل «بزوغ الإمبراطورية: العثمانيون»، والذي عرض على منصة نتفليكس العالمية، بأحد المشاهد وهى عارية، الأمر الذي وصفته بأنه كان مشهدًا عاديًا لا يستحق كل هذه الضجة.

تحتفل بعيد ميلادها الـ40 الشهر المقبل

وتحتفل توبا بويوكستون، بعيد ميلادها الـ 40 يوم 5 يوليو من الشهر المقبل باعتبارها من مواليد عام 1982، ولديها طفلتان مايا وتوبراك، من زوجها الممثل التركي أونو صايلاك، والذي انفصلت عنه عام 2017 بعد 6 سنوات من الزواج.

ومرت بعدة تجارب عاطفية بعد انفصالها، وعدد من الزيجات لم تكتمل جميعها، ومؤخرًا وصفت الزواج في تصريحات إعلامية بأنه بمثابة منظومة فاشلة.

وحصلت توبا بويوكستون، على العديد من الجوائز باعتبارها أفضل ممثلة في كثير من الأعمال الفنية التي شاركت فيها مثل سنوات الضياع، والعشق الأسود، وفيلم اسأل قلبك.