ضبط 3 أشخاص بعد تداول فيديو لذبحهم ماشية نافقة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة سور الأزهر بالوليدية، في أثناء ذبحهم ماشية نافقة ملقاة وسط القمامة على الطريق.

إخطار مديرية أمن اسيوط بالحادث

البداية كانت عندما تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن هناك فيديو يتداوله بعض الاشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لـ3 أشخاص مجهولين يذبحون حيوان نافق ملقى على حافة الطريق، خلف سور جامعة الأزهر.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة من قسم ثانٍ أسيوط ومباحث التموين وفريق الرصد الى المكان المتداول بالفيديو، وجرى إعداد الأكمنة اللازمة للتعرف على هؤلاء الأشخاص، وضبطهم للعرض على النيابة العام.

تحديد مرتكبي الواقعة

وبالفحص أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، على النحو المشار إليه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

6 محاضر و168 كجم أغذية فاسدة

وتمكنت مباحث التموين صباح أمس الأربعاء، من ضبط 168 كيلوجرام سلع غذائية مختلفة ومتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدة استمرار الحملات التموينية لمحاربة كل صور الاستغلال التجاري، وحماية جمهور المستهلكين من الغش والمتاجرة بسلامتهم، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع، منتهية الصلاحية، لتوقيع عقوبات رادعة واتخاذ الاجراءات القانونية.