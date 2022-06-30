آخر فرصة للتقديم بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.. اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي 2022- 2023، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة، وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وأماكن مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

آخر موعد للتسجيل بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

بحسب بيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن آخر موعد للتقديم بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، يوم 30 يونيو 2022، وتعقد الاختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين اعتبارا من يوم 3 يوليو 2022.

شروط التسجيل بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى

يشترط للإلتحاق بمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

كما يشترط ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاما، وأن يكون الطالب مصري الجنسية، بجانب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

أماكن مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

يجب أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي:

- مدرسة بني سويف ـ محافظات «بني سويف وضواحيها ـ المنيا».

- مدرسة أسيوط ـ محافظات «أسيوط والوادي الجديد ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان».

- مدرسة الجيزة ـ محافظات «الجيزة وضواحيها ـ الفيوم».

- مدرسة البحيرة ـ محافظات «البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط».

- مدرسة المنوفية ـ محافظات «المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية».

- مدرسة الإسكندرية ـ محافظات «الإسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء».

- مدرسة مسطرد ـ محافظات «القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة».