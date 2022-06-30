أول ظهور لمنى إش إش بعد إجرائها عمليه جراحية (صورة)

طمأنت «منى إش إش»، طليقة الفنان ماجد المصري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة المرارة.

منى إش إش: الأسبوع اللي فات من أصعب أيام حياتي

وكتبت «منى إش إش»: «الحمد والشكر لله على نعمة الصحة والعافية، أنا بجد مابقتش ألحق أفوق ومش قادرة أتحمل ألم، لكن راضية جدا والله العظيم.. الأسبوع اللي فات كان من أصعب أيام حياتي، عملت عملية المرارة بس اتألمت جدا وما زلت والله».

وأضافت: «يا رب هون عليا اللي جاي، حبيت أشارككم اللحظات الصعبة زي ما بشارككم اللحظات الحلوة، اشكروا ربنا على كل حال.. ربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم».

تعرض منى إش إش لأزمة صحية

وأعلن الموسيقار حسن إش إش، منذ أسبوع تعرض ابنته وطليقة الفنان ماجد المصري منى إش إش لأزمة صحية، وخضوعها لإجراء عملية جراحية، دون أن يكشف عن تفاصيل العملية.

ونشر «إش إش»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها: «منى توأمي في العمليات الآن أسألكم الدعاء لها ولكل مريض عفا الله عنا وعنكم لا إله إلا الله».

من ناحية أخرى، كشفت ماهيتاب ماجد المصري، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن تفاصيل حالة والدتها الصحية، قائلة: «ماما خضعت لعملية جراحية لإزالة المرارة، والحمد لله خرجت من العمليات وحالتها الصحية مستقرة، شكرا لكل من اهتم وسأل على والدتي للاطمئنان عليها بعد تداول خبر خضوعها لعملية جراحية».