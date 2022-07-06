مصرع شاب صدمه قطار على مزلقان «البرانقة» ببني سويف

لقى شاب مصرعه، منذ قليل، متأثراً بإصابته في حادث اصطدام قطار به، بالقرب من مزلقان قرية «البرانقة»، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بوفاة شخص اصطدم به قطار جنوب بني سويف

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن بني سويف من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب اثر اصطدام قطار به قرب مزلقان قرية البرانقة التابعة لدائرة مركز ببا، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق.

سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بناء على طلب رجال الشرطة، الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بيانات المتوفي في حادث اصطدام قطار بمزلقان البرانقة جنوب بني سويف

وتبين أن المتوفى يُدعى «محمد أ. ع.»، 26 سنة، لا يعمل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسليم المتوفي لذويه والتصريح بدفنه.

يشار إلى أن مركز ببا ببني سويف شهد خلال الفترة الأخيرة تكرار حوادث اصطدام القطارات بالمواطنين ووفاتهم، وبخاصة مزلقانا الفواريقة بمدينة ببا والبرانقة.