سر مقتل «مبلط البساتين» على يد 4 أشخاص.. رفض أفعالهم فعاقبوه «فيديو»

لم تتوقع أسرة «عاطف سامي» أن تنتهي حياته بهذه الطريقة البشعة بعدما حاول منع أحد جيرانه والتوقف عن الأفعال المشينة التي يفعلها خوفًا على أفراد أسرته، وخصوصًا فتياته، ولكن أقدم 4 أشخاص على إنهاء حياته في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في مشهد مأساوي، بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين، وتم القبض على المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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قضت «الوطن» نحو 60 دقيقة بمسرح الجريمة الدموية التي أبكت سكان شارع السوق، لتكشف كواليس وتفاصيل الحكاية، مع أسرة المجني عليه وجيرانه الذي كان من بينهم عمار سامي، شقيق المجني عليه الذي روى أن شقيقه يعمل في مجال المعمار، يبلغ من العمر 34 سنة، ومتزوج ولديه 3 أطفال، أكبرهن تبلغ من العمر 7 سنوات، تعرض للقتل على يد 4 أشخاص منهم شقيقين، بعد تلقيه طعنة بالبطن باستخدام سلاح أبيض سكين، عقب نشوب مشادة كلامية تحولت لمشاجرة بينه والمتهمين، ولم يكن يفتعل معهم أي مشادات قبل وقوع الجريمة سوى الاعتراض على أفعالهم التي كانت تغضب الكثيرين.

اعترض على أفعالهم وتعاطيهم للمخدرات

ويضيف تامر ابراهيم، أحد الجيران، أنه فوجئ بأصوات عالية لمشادة كلامية بسبب الاعتراض على أفعال أحد المتهمين والمتسببين في مقتل «عاطف»، وأنهم كانو يتعاطون المخدرات، ولكن تدخل بعض الأشخاص وتمكنوا من فض المشادة، وصرف المتهمين بعيدًا عن المنطقة: «فضينا المشادة وبعد دقائق قليلة، حضروا ومعهم سكاكين وسنج لافتعالهم مشاجرة وأصروا على قتل أحد أفراد أسرة المجني عليه، وفي لحظة خروج عاطف من منزله وكان كل هدفه أن يفض المشاجرة، ولكن أقدموا عليه وطعنوه فسقط قتيلا في الحال وفروا هاربين».

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

وتابع «تامر»: «من خلال كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة تم تحديد هوية الجناة وعلمنا أن من بينهم شخص يدعى حسن، أحد المتهمين صاحب المشاجرة من الأساس»، مضيفًا: «المجني عليه لم يفتعل المشاكل مع أحد وكان دائما في حاله.. مافرحش بأولاده، وأسرته في حالة إنهيار على فراقه، مطالبين بالقصاص من الجناة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم وهى الإعدام شنقًا».