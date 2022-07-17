جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة ثلاثيني مجهول الهوية في الفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مقتول ومكبل اليدين والقدمين، طافياً على سطح مياه ترعة وهبي بعزبة الطوبجي بنطاق مركز شرطة طامية، ما أثار الذعر بين الأهالي، الذين أبلغوا قوات الشرطة فانتقلت على الفور إلى مكان العثور على الجثة.

العثور على جثة مجهولة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من أهالي عزبة الطوبجي بنطاق المركز، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، طافياً على سطح مياه ترعة وهبي بنطاق القرية.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة، وتبينّ أنّها لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، ومقتولاً بطريقة بشعة، حيث تظهر علامات تعذيب قاسية على جسده، ومكبل اليدين والقدمين.

نقل الجثة لمشرحة طامية

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بتشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات، وإعداد تقرير كامل بأسباب الوفاة.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة طامية من جهودهم، ويجرى فحص بلاغات التغيب ومطابقة المواصفات للتمكن من تحديد هوية المجني عليه، والوقوف على آثار قتله وتعذيبه بتلك الطريقة البشعة، وهوية مرتكبي الجريمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.