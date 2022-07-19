اكسب مليون جنيه سنويا من مشروع تصنيع أقفال الأبواب

كشفت دراسة جدوى حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع تصنيع أقفال الأبواب إلى 300 ألف جنيه بنهاية العام الأول من بدء النشاط، مع توقعات بمضاعفة الأرباح لنحو 450 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

إيرادات تتخطى 1,5 مليون جنيه

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنّ الإيرادات السنوية المتوقعة من مشروع تصنيع أقفال الأبواب تصل إلى مليون جنيه خلال عام واحد فقط من بدء النشاط الفعلي، مقارنة بإيرادات تتجاوز 1,5 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

«تصنيع الأقفال» يساهم في تشغيل 6 عمال

وتابعت الدراسة، أنّ ارتفاع معدل العائد الداخلي وقصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهرا أبرز مميزات مشروع صناعة الأقفال، ما يمكن صاحب النشاط من استرداد التكاليف خلال أقل من عام ونصف العام، كما يساهم في تشغيل 6 عمال بصفة منتظمة، وبالتالي إتاحة الوظائف وفرص العمل.

إتاحة تمويل 65% من تكاليف المشروع.. والسداد على 7 سنوات

وأشار الجهاز الحكومي إلى إمكانية الحصول على قروض من البنوك المحلية لتمويل نفقات المشروع الرأسمالية، وشراء الآلات والمعدات اللازمة، بقيمة تصل إلى 65% من التكلفة الفعلية، والسداد على أقساط لمدة 7 سنوات بفائدة أقل من 5% في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الآلات والمعدات اللازمة للمشروع

ويحتاج صاحب المشروع إلى توفير بعض الآلات والمعدات البسيطة اللازمة لتصنيع أقفال الأبواب، من «ماكينة سباكة، ومنشار صينيه، ومثقاب تزجة، وماكينة جلخ، ووحدة طلاء معدني أو حوض، ووحدة دهان، وماكينة برشام، وعدد يدوية، واسطمبات»، إضافة إلى خامات تتمثل في «حديد زهر رمادي، ونحاس أصفر قطاعات، ونحاس أصفر ألواح، ودهانات، ونيكل كروم، والتغليف».

وأوصت الدراسة بعدة معايير خلال عملية تصنيع وإنتاج أقفال الأبواب بتقنيات بسيطة وباستخدام أحدث المعايير العلمية لمنع التلوث والحفاظ على البيئة من مخلفات المعادن، إلى جانب تخفيض تكاليف الإنتاج والحصول على أعلى جودة لإنتاج أقفال تقليدية وأقفال متنوعة.

​وتعد صناعة أقفال الأبواب مشروع مضمون الربح عند الالتزام بالمعايير والحرص على جودة المنتج العالية وعرضها بسعر تنافسي وخامات متنوعة، وذلك لأن الأقفال إحدى أكثر المنتجات شيوعا في السوق المحلية والطلب عليها مرتفع طوال العام، وتستعمل لأحكام الغلق وتأمين بعض الخزائن والمحلات التجارية، وينتشر استخدامها في أماكن التجمعات حيث يحتاج الأفراد للإحساس بالأمان تجاه متعلقاتهما لشخصية في المدارس والنوادي.

ولإتاحة الأقفال بأسعار تنافسية، أشارت دراسة الجدوى الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى إمكانية قيام العميل بالبيع جملة لعدد كبير من العملاء بعدد كبير من المحافظات وهو ما يجعل لدى المستهلكين قدرة شرائية أعلى.