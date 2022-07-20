بمدخرات تبدأ من 1000 جنيه.. افتح حساب توفير في البنك الأهلي بعائد 5.25%

يتجه العديد من المواطنين إلى فتح حسابات توفير بالبنوك المحلية لإيداع مدخراتهم والحصول على عائد دوري سواء تم صرفه شهريا أو سنويا، بالإضافة إلى إمكانية السحب والإيداع من الحساب في أي وقت.

ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية فتح حسابات توفير بالعملة المحلية للمصريين أو الأجانب المقيمين عبر إجراءات بسيطة، ليتمتع العميل بالعديد من المميزات أبرزها سهولة السحب والإيداع والتمتع بعائد دوري على المدخرات، مع إمكانية دخول سحب والحصول على جوائز دورية.

حساب توفير البنك الأهلي المصري.. عائد على المدخرات فوق الـ3 آلاف جنيه

ويبدأ الحد الأدنى لفتح حساب توفير بـ البنك الأهلي المصري من 1000 جنيه، وذلك للعملاء من المصريين والأجانب، مع إمكانية فتح حسابات توفير للقُصر بوصاية ولي الأمر.

ووفقا لموقع البنك الأهلي الرسمي، يبدأ احتساب العائد عند وصول المدخرات بـ حساب التوفير إلى أكثر من 3000 جنيه، بعائد سنوي ثابت يصرف شهريا بفائدة 4.75%، أو كل 3 أشهر بفائدة 4.85%، أو نصف سنويا بـ 5%، وعند صرفها سنويا يصل العائد إلى 5.25%.

الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح حساب توفير بالبنك الأهلي

يتم تقديم بعض الأوراق والمستندات للبنك الأهلي عند طلب العميل فتح حساب توفير:

- صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- شهادة الميلاد للقصر.

مميزات فتح حساب توفير بالبنك الأهلي

ويتميز حساب التوفير من البنك الأهلي بمرونة صرف العائد، وإتاحة متابعة الحساب عبر تطبيقات الموبايل البنكية المختلفة، وإتاحة حساب مشترك، وإصدار بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

كما يتم احتساب سعر العائد على حسابات توفير البنك الأهلي المصري وفقا للشريحة التي ينتمي لها حساب العميل، وهي 4 شرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى من 3001 وحتى 5000 جنيه: عائد 3.2%.

- الشريحة الثانية: من 5001 وحتى 100 ألف جنيه: عائد 4.2%.

- الشريحة الثالثة: فوق الـ 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه: بعائد 4.75%.

- الشريحة الرابعة: عند وصول المدخرات فوق الـ 500 ألف جنيه، يصرف عائد 5.25%.