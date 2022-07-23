حماقي يفتتح مساء اليوم أولى حفلاته في موسم صيف 2022 بالساحل الشمالي

اتجه الفنان محمد حماقي، إلى مدينة الساحل الشمالي لمتابعة ترتيبات حفله، المقرر إقامته مساء اليوم السبت داخل «بلايا» ضمن جولته للموسم الصيفي 2022.

وينتظر جمهور حماقي حفلاته في الساحل الشمالي، والتي من المقرر أن يقدم فيها عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عامًا منها زيها مين، لا ملامة، ما بلاش، من قلبي بغني، م البداية ، أحلى حاجة فيكي و هوا دا حبيبي، بالإضافة إلى أغنيته الأخيرة «جمالها استثنائي».

وأحيا حماقي مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية الضخمة بدول الخليج العربي، وشارك في أضخم الاحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي، كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «طريق الكباش» بمدينة الأقصر.

وقدم حماقي في حفل طريق الكباش أغنية «حلوة بلدنا حلوة» بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من «مائة وخمسون» قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اختياره لإحياء افتتاح «جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1»، وأيضًا فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات.