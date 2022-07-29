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تعيين مصطفى الجندي كبيرا لمستشاري رئيس البرلمان الأفريقي لمدة 3 سنوات

كتب:

يسرا البسيوني
05:54 م | الجمعة 29 يوليو 2022
مصطفى الجندي بجوار رئيس البرلمان الافريقي

مصطفى الجندي بجوار رئيس البرلمان الافريقي

تلقى النائب مصطفى الجندي، خطابا من رئيس برلمان عموم إفريقيا، يفيد بتوليه أرفع منصب معين، وهو Chif advisor to the president and honouring Vice President، أي كبير مستشاري الرئيس ونائب رئيس فخري، وذلك في جوهانسبرج خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2025.

وتسلم مصطفى الجندي، قرار تعيينه كبيرا لمستشاري الرئيس ونائب رئيس فخري، من  رئيس البرلمان الأفريقي.

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بقلم يسرا البسيوني