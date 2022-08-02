شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم.. «يبدأ من تانية ابتدائي»

يبحث الكثيرون عن شروط التحويل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، وتقدم الوطن في السطور التالية التفاصيل الكاملة لشروط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم.

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم، ضرورة أن يتوافق سن قبول الطالب المحوَل مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف.

واشترط تقدم ولي الأمر الراغب في التحويل من الأزهر إفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

وضمن شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم، لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

كما لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر، ويقدم الطالب المحول موافقة من الجهة المحول إليها تؤكد سماح الكثافة بالنقل، مع الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.

ويحق للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة التحويل إلى قطاع المعاهد الأزهرية، على أن يلتحقوا ببرنامج تأهيلي لمدة عام، قبل أن يتأهلوا للصف الأول الثانوي.

التعليم تعلن ضوابط تحويل طلاب المعاهد الأزهرية إليها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر له في الفترة من أول أغسطس حتى 31 من الشهر نفسه للعام الدراسي 2022/2023، موضحة أنه جرى اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة على طلاب مرحلة التعليم الأساسي «من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي».

وأشارت إلى أنه يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمعهد المطلوب التحويل له حتى تتحق من تطبيق شرط السن، والتحويل يكون بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.