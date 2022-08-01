شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتعليم العام.. اعرف المراحل العمرية

يبحث بعض طلاب مدارس ومعاهد الأزهر الشريف عن التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وما هي الشروط التي تمّ وضعها للتحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد إعلان الوزارة عن الفترة المحددة للتحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس العامة.

التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التعليم العام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية التعليم لعام 2022، وذلك في الفترة من 1 إلى 31 أغسطس للعام الدراسي 2023- 2022، وحددت الوزارة المراحل العمرية المتاح لها التحويل من معاهد الأزهر الشريف إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

كما أوضحت الوزارة أنَّه تمّ اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب مرحلة التعليم الأساسي، أي من طلاب الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين من الصف الثالث الإعدادي في المعاهد الأزهرية.

السن شرط أساسي للتحويل بين المعاهد الأزهرية

وأضافت الوزارة أنَّه يتمّ التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم والتعليم الفني بشرط أن يكون سن الطالب الراغب في التحويل إلى العام متوافق مع سن القبول بالمدرسة التي يريد التحويل إليها بمدارس الوزارة، وذلك في حال قبوله في بداية الحلقة المرحلة الابتدائية التي تقدم بها إلى الأزهر.

شرط السن أساسي للتحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس العامة

وأشارت إلى أنَّه على ولي أمر الطالب الراغب في التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أن يتقدم بما يفيد بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، وذلك حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، الذي يعتبر شرط أساسي للتحويل.

كما أضافت الوزارة أنَّه يجب التأكيد في حالة التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، على عدم قبول أي تحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.