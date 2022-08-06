السادسة على الشعبة الأدبية: كنت متوقعة النتيجة.. ولسه معرفش هدخل إيه

قالت الطالبة لينة أحمد فؤاد، السادس مكرر على الشعبة الأدبية، إدارة الجيزة، تعليقا على نجاحها في الثانوية العامة وطلوعها من الأوائل «كنت متوقعة إني هطلع من الأوائل بس مكنتش عاوزة أعلى من سقف طموحاتى والوزير مكلمنيش بس عرفت من فيديو الوزارة الساعة 10».

وعن رغبتها في الالتحاق بجامعة معنية، أكدت الطالبة لينة أحمد فؤاد لـ«الوطن»، أنها حتى الآن لا تعرف أي جامعة من المقرر أن تلتحق بها «حلمي كان إني أجيب مجموعة عالي وبس ولسا الكلية معرفش هستنى التنسيق وعاوزة أقول لكل الطلاب ذاكروا براحة ومش بشدة كبيرة».

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إحصائية نسبة النجاح هذا العام، وقال إنها أعلى من العام الماضي وجاءت كالتالي مقارنة بالعام الماضي:

طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 100% أقل إلى 95% في نتيجة الثانوية العامة 2021 0.49%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 0.53%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 95% من أقل إلى 90% في نتيجة الثانوية العامة 2021 4.18%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 4.76%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 90% من أقل إلى 85% في نتيجة الثانوية العامة 2021 6.86%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 6.99%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 85% من أقل إلى 80% في نتيجة الثانوية العامة 2021 10.06%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 9.68%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 80% من أقل إلى 75% في نتيجة الثانوية العامة 2021 12.52%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 11.94%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 75% من أقل إلى 70% في نتيجة الثانوية العامة 2021 16.08%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 15.10%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 70% من أقل إلى 65% في نتيجة الثانوية العامة 2021 17.12%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.35%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 65% من أقل إلى 60% في نتيجة الثانوية العامة 2021 17.17%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.96%.