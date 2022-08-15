مأساة «نجمة ذا فويس كيدز» ميريتيا عماد.. فقدت 6 من أسرتها في حريق كنيسة إمبابة

فاجعة كبرى شهدتها مصر، بالأمس الأحد، في حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة والذي راح ضحيته عدد من الأشخاص، وكان للفنانة الشابة ميريتيا عماد، نجمة «ذا فويس كيدز»، نصيب الأسد من هذه الفاجعة، إذ فقدت ست أفراد من أسرتها في الحريق.

الفنانة الشابة ميريتيا عماد والتي شاركت من قبل فى أحد مواسم برنامج المسابقات الشهير the voice kids، فقدت 6 أفراد من أسرتها في حريق كنيسة إمبابة وكان من بينهم ثلاثة أطفال وذلك حسبما كتبت في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، وحسبما كشفت قناة العربية.

وفاة خالتها وعدد آخر من أفراد الأسرة بينهم أطفال

وقالت ميريتيا عماد «انتقلت إلى الأمجاد السماوية خالتي ماجدة نبيه حبيب وبنت خالتي إيرين عاطف وأولادها بارثنيا تامر وميريام تامر وإبرام تامر وأيضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة أبو سيفين إمبابة، مع المسيح ذلك أفضل جدا».

وتابعت ميريتيا عماد قائلة «اذكرونا أمام عرش النعمة.. بقى عندي 6 قديسين في السما بجد أنا مش مصدقة هتوحشوني يا أغلى ما ليا».

فنانون ينعون ضحايا حريق كنيسة إمبابة

يذكر أنه كان قد حرص عدد كبير من الفنانين على نعي ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة كان من بينهم الفنان خالد الصاوي الذي قال «خالص التعازي لأسر الضحايا بحريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة ونرجو الشفاء العاجل».

وهناك أيضا عدد من الفنانين قدموا نعيا لهم ومنهم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وهشام ماجد ونجلاء بدر ورانيا يوسف وكريم فهمي ونبيل الحلفاوي وإيهاب فهمي.

يوم حزين على مصر

وشهدت مصر يوما حزينا، أمس الأحد، عندما اندلع حريق في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة، بسبب ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن مصرع 41 شخصا بينهم عدد من الأطفال، وإصابة 14 آخرين.

ونجحت جهود الحماية المدنية والإسعاف في إخماد الحريق وسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وودعت مصر المتوفين، حيث أقيمت صلوات تجنيز لهم في كنيستين بالوراق في الجيزة، نظرا لكثر عددهم.

وبدوره، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص تعازيه لأسر ضحايا كنيسة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، قائلا: «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ووجّهت أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره».

وأضاف الرئيس، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «وجّهت بتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها».

وبعث عدد من زعماء العالم ببرقيات عزاء إلى مصر في ضحايا حادث كنيسة إمبابة وأعربوا عن أسفهم للحادث، متمنين للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء ولأهل المتوفين الصبر والسلوان.