«سانا»: انفجارات في سماء مدينة حلب السورية

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أنه سُمع دوي انفجارات في سماء حلب، ويجري التحقق من طبيعتها حاليا.

قصف في سوريا دون وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عربية، اليوم، خبرا عاجلا، يفيد بوقوع هذه الانفجارات مع الإشارة إلى أن المرصد السوري ذكر أن القصف الإسرائيلي، يستهدف محيط مطار حلب ومستودعات قرب المطار، مع عدم الكشف حتى الآن عن إصابات أو وفيات في الجانب السوري.

انفجارات مستمرة منذ عام 2011

وتأتي التفجيرات بعد أيام من وقوع تفجيرات مشابهة، نقلت وكالة الأنباء السورية في البلد الذي يمر بحرب أهلية عقب اندلاع ثورة ضد الرئيس الحالي بشار الأسد، فيما عرف بثورات الربيع العربي في عام 2011، وبدأت من بعدها قوى أجنبية، تتدخل في سوريا لتحقيق مصالح داخلية على حساب الدولة القومية.

قصف منتصف الشهر الجاري

وقتل 3 عسكريين سوريين، وجرح 3 آخرون في قصف منتصف أغسطس الجاري، ووصفتها حينها وكالة أنباء سوريا أن القصف جاء من قوة معادية.