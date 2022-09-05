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السفير غانم الغانم يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للكويت لدى الجامعة العربية

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الوطن
02:53 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

قدم سفير دولة الكويت غانم الغانم، الى الأمين العام ل‍جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى الجامعة العربية.

و نقل السفير الغانم الى الأمين العام أبوالغيط تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.

كما نقل تحيات رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وتحيات وتقدير وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.

ومن جانبه أعرب أبوالغيط عن تمنياته للسفير الغانم بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد وفي استكمال مسيرة دولة الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات العربية - العربية انطلاقا من دورها الرائد تجاه الأمة العربية.

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