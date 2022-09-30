إصابة مزارع سقط من أعلى نخلة في المنيا.. ارتفاعها 8 أمتار

أصيب مزارع، إثر سقوطه من أعلى نخلة ارتفاعها 8 أمتار أثناء جمع البلح، في قرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط في شرق النيل بمحافظة المنيا، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

سقوط مزارع من أعلى نخلة بشرق النيل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بورود إشار لغرفة عمليات النجدة، تتضمن وصول «علاء موسى عبد العزيز» 35 عاما، مزارع، مقيم بقرية جبل الطير القبلية بشرق النيل، إلى المستشفى النموذجي، مصاب باشتباه ارتجاج وكسر بالعمود الفقري، ادعاء سقوط من علو.

نقل المصاب لمستشفى سمالوط لتلقي العلاج

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي أن المصاب صعد أعلى نخلة بالقرية ارتفاعها يبلغ نحو 8 أمتار، لجمع محصول البلح، وفجأة اختل توازنه وسقط على الأرض ونتج عن ذلك إصابته، وجرى نقله للمستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

يشار إلى أن موسم حصاد البلح يبدأ في مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، وتضم قرى شرق النيل في المنيا أعدادا كبيرة من أشجار النخيل المثمرة المنزرعة على ضفاف نهر النيل والترع العمومية ووسط الحقول.