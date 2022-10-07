أسعار خلاطات المياه في مصر 2022.. ماركات وأنواع كثيرة لـ«المطبخ والحمام»

تستخدم خلاطات المياه في الحمامات والمطابخ، حيث تتوفر أكثر من نوع، وهي 3 أنواع رئيسية، الأول تستخدم لحوض المطبخ، وقطعة لحوض الحمام، والثالثة خاصة بالبانيو، ويمكن شراء كل قطعة منفصلة

وفيما يلي يستعرض التقرير التالي، أسعار خلاطات المياه في مصر 2022 وفق مواقع البيع الإلكترونية والتجارية الشهيرة.

أسعار خلاطات المياه في مصر 2022

وجاءت أسعار خلاطات المياه في مصر 2022، وفق العلامات التجارية الشهيرة كاالتالي:

- حنفية فلتر مياه هند ميكسر اتانليس بسعر 110 جنيهات.

- خلاط مياه من جولد إيجل بسعة 570 جنيها.

- خلاط مطبخ من سوفت بسعر 230 جنيها.

- حنفية فلتر مكسر بسعر 100 جنيه.

- خلاط مياه حوض تركي هاند ميكسر بسعر 295 جنيها.

- خلاط حوض من داروس بسعر 430 جنيها.

- خلاط مياه لحوض الحمام بسعر 280 جنيها.

- خلاط مياه تركي هاند ميكسر بسعر 590 جنيها.

- خلاط مطبخ سوسته مخرجين من روكا بسعر 1260 جنيها.

- خلاط حوض مطبخ سحب سوستة بخاخ بسعر 1000 جنيه.

- خلاط مياه للمطبخ من لورينز بسعر 225 جنيها.

- صنبور مياه للمطبخ بسعر 900 جنيه.

خلاط مياه للمطبخ من لورينز بسعر 290 جنيها.

أسعار خلاطات المياه في مصر 2022.. إلكتروني

وفق المتاح عبر مواقع البيع التجاري على الإنترنت فجاءت أسعار خلاطات المياه في مصر 2022 إليكتروني كالتالي:

- خلاط مياه إلكتروني بدون لمس بحساس ضوئي لاسلكي (بارد) يعمل بالكهرباء والبطارية بسعر 1700 جنيه.

- جروهي خلاط مطبخ يورو سمارت بسعر 2500 جنيه.

- صنابير حوض شلال ياويدا، خلاط بارد ساخن بسعر 1200 جنيه.

- دانيوب هوم، صنبور مياه فيردي من الكروم مع عدة حوض الاستحمام من ميلانو 600 جنيه.

- وحدة حمام حديثة مع خلاط حوض حمام شلال مياه باردة وساخنة بسعر 3700 جنيه.