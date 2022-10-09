مصرع سيدة صدمها قطار في مدينة الواسطى ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثتها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وحُرر محضر بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قطار يصدم سيدة في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع إثر اصطدام قطار الصعيد بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفية إلى المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن المتوفية تدعى «سحر . ح . ع . م»، 49 سنة، وتقيم في محافظة بني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث كشف ملابسات الحادث وظروفها وملابساتها.

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت، مساء أمس السبت، إصابة 4 أشخاص، في حادث انقلاب دراجة نارية توك توك على طريق بني سويف دمو الصحراوي، نطاق مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.