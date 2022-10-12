الصحة اللبنانية تسجل أول حالة وفاة بالكوليرا في البلاد منذ تفشي المرض

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا في البلاد منذ رصد المرض في أكتوبر الحالي، بعد شهرين من تفشي المرض في بعض المناطق في سوريا المجاورة لها.

خارطة طريق في لبنان لمواجهة الكوليرا

وكشف وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، في تصريحات اليوم، عن وضع بلاده خارطة طريق من أجل مكافحة وباء الكوليرا، بالتعاون مع المنظمات الدولية للعمل على توفير مياه في مخيمات النازحين السوريين، لأن المياه غير النظيفة أحد أهم أسباب انتقال وتفشي مرض الكوليرا.

وأشار وزير البيئة، إلى أن المنظمات الدولية سوف تعمل على تدعيم محطات الصرف الصحي وضخ المياه في الأماكن الخاصة بالمخيمات للنازحين في مناطق بعلبك وعكار والبقاع الأوسط والبقاع الغربي مع العمل على إضافة كلور في كل محطات المياه.